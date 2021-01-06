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Американские ВВС начали 2021 год с переброски 90 военнослужащих и ударных беспилотников MQ-9 Reaper на румынскую территорию. Политолог Александр Бовдунов уверен, что это лишь начало. США и Североатлантический блок собираются отыгрываться за Крым и войска в Румынии предназначены именно для этой цели.

Эксперт отметил, что еще в прошлом году американский The Center for European Policy Analysis собирал аналитиков для обсуждения вопросов возможного нападения РФ на Румынию. Главной целью этого мероприятия было запугать официальный Бухарест, а вместе с ним и все население страны.

По замыслу американских аналитиков, Румыния сейчас должна воспротивиться присутствию российского контингента в Приднестровье. Давно известно, что Бухаресту это не нравится, но американские беспилотники и военные должны помочь ему заявить об этом во весь голос.

Помимо этого, ударные дроны обязательно будут задействованы и в других операциях. Так, с их помощью США могут осуществлять контроль за линией разграничения на Донбассе, а также появляться у крымских берегов, наблюдая за действиями Черноморского флота и время от времени организовывая провокации.

О Приднестровье и Украине упоминал и генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании глав МИД стран, входящих в альянс. Он заявлял, что Россия хоть и не является для блока военной угрозой, однако ее поведение в Приднестровье, на Украине и в Грузии не может его устроить.

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