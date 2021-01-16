Мнения российских политологов и военных аналитиков по вопросу выхода РФ из Договора по открытому небу разделились – одни уверены, что России после разрыва ДОН ничего не угрожает, а другие видят в этом опасный знак.

Приверженцем второй теории является полковник запаса Александр Жилин, который считает, что Россия своими руками лишила себя контроля над вероятным противником. Теперь она не сможет проводить осмотр территории участников договора с воздуха и столкнется с серьезными ограничениями разведывательной деятельности.

Эксперт Сергей Хатылев, который ранее командовал зенитно-ракетными войсками РФ, не согласен с Жилиным. Он заявляет, что у России имеются спутниковые системы, надводные и наземные средства наблюдения, а также хорошо развита разведывательная сеть, благодаря чему удастся легко компенсировать потерю возможности облетать территории стран НАТО.