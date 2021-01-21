ВС Украины 21 января обстреляли окраины Донецка с использованием гранатометов и минометов, заявляет правительство ДНР. Предполагается, что украинские силовики ставили перед собой цель спровоцировать власти непризнанной республики на ответные боевые действия.

Сообщается, что огонь велся по жилым кварталами на окраине города. Один из боеприпасов угодил точно в здание, расположенные на ул. Чкалова, 32. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате удара нет.

Ранее на территории самопровозглашенных республик начали действовать дополнительные меры режима прекращения огня. Они предполагают запрет на размещения боевой техники неподалеку от населенных пунктов и в их границах. Кроме того, любая стрельба влечет за собой серьезные наказания.

Это второй случай нарушения перемирья украинской стороной. Первый был зафиксирован 4 дня назад, когда силовики нанесли удары по нескольким населенным пунктам Донбасса.