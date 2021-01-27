Военная полиция РФ взяла под контроль трассу М-4 в Сирии и обеспечивает безопасное движение гражданского населения. Благодаря этому дальнобойщики возобновили доставку продовольствия, строительных материалов и других товаров в удаленные от крупных городов населенные пункты.

Возглавляющий подразделение военной полиции Артем Турковский рассказал, что мирное население Сирии часто перемещается из города Айн-Исса в Телль-Тамр, однако в последнее время движение замерло из-за агрессивных действий протурецких боевиков. Военнослужащие РФ, которые сейчас прибывают в этот регион страны готовы обеспечивать безопасность.

Боевики предпринимали попытки отрезать Айн-Иссу от других городов Сирии, однако российской полиции удалось навести порядок в регионе и сделать трассу М-4 безопасной для движения. Военнослужащим ВС РФ активно помогают и сирийские войска.