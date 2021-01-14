Во Владимирской области в настоящее время проводится вакцинация учителей от коронавируса.

Как подчёркивается, прививки педагоги ставят добровольно, а сведения о принуждении к вакцинации являются не более, чем слухами. Об этом заявила глава департамента образования Ольга Беляева. Кроме того, порой бывают ситуации, когда учитель хочет поставить прививку, однако ему отказывают из-за медицинских показаний.

Указывается, что до Нового года около 400 сотрудников сферы образования прошли первый этап вакцинации, а некоторые уже и второй. В январе в списки для прохождения вакцинации были поставлены 1200 человек по состоянию на 13 января.

Кроме того, отмечается, что благодаря удлинённым каникулам удалось заметно снизить распространение коронавируса среди учителей и учеников.