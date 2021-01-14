Внук знаменитого советского конструктора Сергея Королева Андрей заявил, что одинаково справедливо называть его деда как российским, так и украинским ученым. Это высказывание стало ответом на слова президента соседнего государства Владимира Зеленского о том, что Королев – это украинский конструктор.

По словам внука, его дед родился на Украине, некоторое время учился в этой республике, после чего перебрался в РСФСР, где и стал знаменитым ученым. Андрей Королев заявляет, что в этом вопросе он готов отбросить национализм, так как с фактами спорить совершенно бессмысленно.

Он также припомнил историю, когда гости из Армении называли Сергея Королева армянским ученым. Они заявляли, что в нем просто не могло не быть армянской крови.

Напомним, что в честь 114-летия Сергея Королева американский бизнесмен Илон Маск написал в Твиттере на русском языке, что ученый был «великолепен».