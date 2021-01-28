С 1 февраля 2021 года работники могут рассчитывать на повышение заработной платы.

Как указывается, индексация зарплаты является обязательной по принятым в Конституцию поправкам, и в случае невыполнения этого требования работодателя ждёт немалый штраф. Процент индексации составляет уровень роста потребительских цен – таким образом, с 1 февраля зарплаты требуется увеличить на 4,9%.

Указывается, что повышение выплат проводится именно с начала второго месяца нового года, а не первого, из-за того, что к этому времени уже можно точно подсчитать размер инфляции за прошедший год. Именно по этой причине индексация многих соцвыплат рассчитывается с 1 февраля.

Проиндексировать заработную плату, как указывается, должны будут все без исключения работодатели – и государственные и коммерческие организации, и индивидуальные предприниматели.