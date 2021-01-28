Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С 1 февраля 2021 года работники могут рассчитывать на повышение заработной платы.

Как указывается, индексация зарплаты является обязательной по принятым в Конституцию поправкам, и в случае невыполнения этого требования работодателя ждёт немалый штраф. Процент индексации составляет уровень роста потребительских цен – таким образом, с 1 февраля зарплаты требуется увеличить на 4,9%.

Указывается, что повышение выплат проводится именно с начала второго месяца нового года, а не первого, из-за того, что к этому времени уже можно точно подсчитать размер инфляции за прошедший год. Именно по этой причине индексация многих соцвыплат рассчитывается с 1 февраля.

Проиндексировать заработную плату, как указывается, должны будут все без исключения работодатели – и государственные и коммерческие организации, и индивидуальные предприниматели.

Вам может понравиться

Почти все врачи России выступили за реальные сроки за нападение на них

В ходе опроса медиков исследователи выяснили, что большая часть из них желает,…
  • Анна
  • 27.01.2021
  • читать 1 минуту

Российские ПВО впервые сбили над Сирией высокоточную американскую «стелс»-бомбу

В издании «Авиа.про» сообщили, что российским средствам ПРО впервые удалось уничтожить над…

Российские военные закрыли для самолетов и кораблей часть Черного моря

Российские военные решили закрыть для гражданских самолетов и кораблей около 3 000…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 января – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 28 января – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 января – небольшой снег, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 января – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев: погода, 28 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 28 января – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 28 января – пасмурно, до 10 °C |