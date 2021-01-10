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Модернизированные российские ВКС проигрывают НАТО в количестве, но выигрывают по качеству, заявил аналитик Леонид Нерсисян изданию Forbes. Он также отметил, что в Сирии воздушно-космические силы получили хороший опыт реальных боевых действий, который позволяет им успешно участвовать в локальных и региональных столкновениях.

По словам Нерсисяна, в последнее десятилетие в развитии ВКС наметился большой прогресс. Они получили 360 новых вертолетов и 460 боевых самолетов. 320 истребителей прошло процесс модернизации, что позволило привести их в соответствие с современными требованиям. Так, РФ провела апгрейд Су-24, Су-27, МиГ-31, Су-33 и Су-25, которые теперь оснащены новейшим вооружением, навигационными системами и комплексами защиты.

Аналитик также отметил, что несмотря на явные достижения, Россия все же уступает натовским ВВС. Во-первых, она слишком медленно развивает беспилотные аппараты, которыми оснащена авиация Североатлантического блока. Во-вторых, первые двигатели новейших истребителей Су-57, а также радары этих боевых самолетов пока существенно проигрывают западным разработкам.

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