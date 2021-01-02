Россия весьма своеобразно поздравила НАТО с Новым годом и Рождеством, оправив в войска первый серийный истребитель 5 поколения Су-57, сообщает портал Avia. Pro. США точно не ожидали столько оригинального подарка, ведь ранее передача новейшего самолета российским ВКС планировалась лишь на 2021 год.

Эксперты считают, что с появлением Су-57 у американских самолетов возникнет гораздо больше проблем, чем у них имеется сейчас. Ведь раньше они и давно известные российские истребители не успевали замечать. А маневренный и невероятно быстрый штурмовик поставит перед ними практически невыполнимую задачу.

Также аналитики отмечают, что будет интересно взглянуть, насколько Су-57 превосходит давно расхваливаемый Соединенными Штатами F-35, который будет находиться на вооружении практически у всех стран НАТО. Вполне вероятно, что такая проверка поднимет авторитет российского истребителя на непререкаемый уровень.

В настоящий момент остаются вопросы по вооружению, которое будет использоваться в Су-57. Напомним, что ранее шла речь об его оснащении ракетами «Кинжал» или другими гиперзвуковыми боеприпасами. Они позволят поражать надводные, наземные и воздушные цели на большом расстоянии, что избавит пилотов от необходимости демонстрировать мастерство высшего пилотажа.