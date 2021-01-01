За минувшие сутки российские ВКС нанесли более 60 ударов по боевикам ИГ (ИГИЛ, Исламское государство – организация, запрещенная на территории России) в Сирии. Такая активность стала ответом на теракт, в результате которого погибло несколько десятков военнослужащих сирийской армии. Напомним, что в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны с помощью самодельной бомбы был взорван автобус с военными правительственных сил.

Российские ВКС наносят удары по позициям боевиков сразу в нескольких провинциях. Это не только упомянутая Дейр-эз-Зор, но еще и Ракка, Алеппо и Хама. Командование операциями осуществляют руководители группировки войск РФ.

Помимо российских бомбардировщиков, в операции принимают участие боевые самолеты сирийской армии. Кроме того, в ней были задействованы разведывательные дроны, которые помогли установить точное местоположение нескольких лагерей террористических сил.