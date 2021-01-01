читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За минувшие сутки российские ВКС нанесли более 60 ударов по боевикам ИГ (ИГИЛ, Исламское государство – организация, запрещенная на территории России) в Сирии. Такая активность стала ответом на теракт, в результате которого погибло несколько десятков военнослужащих сирийской армии. Напомним, что в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны с помощью самодельной бомбы был взорван автобус с военными правительственных сил.

Российские ВКС наносят удары по позициям боевиков сразу в нескольких провинциях. Это не только упомянутая Дейр-эз-Зор, но еще и Ракка, Алеппо и Хама. Командование операциями осуществляют руководители группировки войск РФ.

Помимо российских бомбардировщиков, в операции принимают участие боевые самолеты сирийской армии. Кроме того, в ней были задействованы разведывательные дроны, которые помогли установить точное местоположение нескольких лагерей террористических сил.

Вам может понравиться

Два грабителя с пистолетом получили достойный отпор от продавца магазина в Ленобласти

За два часа до боя курантов двое злоумышленников решили ограбить магазин в…

Россия разработала лазерный комплекс для уничтожения беспилотников “Байрактар”

Российская лазерная система «Адвент» — это реальная угроза для турецких беспилотных аппаратов…

Вадим Рабинович: Зеленский не просто обманул украинцев, а еще и надругался над ними

Депутат ВРУ Вадим Рабинович, представляющий партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» вспомнил…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 января – пасмурно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 1 января – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 января – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 января – небольшой снег, до -10 °C | Королев: погода, 1 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 1 января – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 1 января – переменная облачность, до 10 °C |