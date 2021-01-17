Шведские ролики о возможной войне в Арктике – это политическая паранойя и придумывание новых теорий заговора, уверен политический обозреватель Виктор Баранец. Он заявил, что шведскому руководству в последнее время все чаще мерещатся неведомые подводные лазутчики, боевые корабли, пересекающие границы и российские атомные субмарины в территориальных водах.

По словам Баранца, ролики, снятые не без помощи Североатлантического альянса – это очередной виток антироссийской пропаганды. Швеция, как и другие страны – Дания, США, Норвегия и прочие, – не очень хочет видеть РФ в арктических водах, поэтому и устраивает подобные истерики.

Особенно сильно влияние на Швецию Соединенных Штатов, которые внезапно захотели захватить господство в арктическом регионе. Но при этом они отлично понимают, что у России еще со времен СССР в Арктике развита экономическая и военная инфраструктура, справиться с которой не представляется возможной. Именно поэтому США использует хорошо надрессированных «болонок», которые «лают» на РФ любыми возможными способами – снимают параноидальные ролики, ни с того, ни с сего устраивают учения, делятся со всем миром все новыми и новыми теориями заговора.