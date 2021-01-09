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Американские беспилотники MQ-9 Reaper будут нещадно уничтожаться российскими ПВО, если во время разведки над Черным морем «случайно» залетят в воздушное пространство РФ, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он также предсказывает уничтожение «жнецов» ракетами с истребителей, несущих боевое дежурство, с кораблей или вертолетов.

По мнению Баранца, Соединенные Штаты умышленно перебрасывают свои ударно-разведывательные БПЛА на территорию Румынии, Польши и Украины. Сперва эти дроны будут выполнять лишь разведывательные полеты, однако если Россия начнет их сбивать, возникнут проблемы.

Не исключено, что США планирует новый виток провокаций, намереваясь вместо эсминцев и самолетов использовать беспилотники. Они в любом случае будут пересекать границы воздушного пространства РФ, а ответные меры России американцы используют в качестве триггера для вооруженного столкновения.

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