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Российский истребитель пятого поколения МиГ-41 оснащен «уникальной штучкой», которая существенно расширяет пилоту обзор и дает возможность видеть, что происходит сзади, рассказал военный эксперт Виктор Баранец. Он отметил, что это ноу-хау российских конструкторов позволит летчику своевременно получать сигналы об атаках противника со всех сторон.

Обозреватель, слова которого приводит портал «ПолитРоссия», также заявил, что это далеко не единственное преимущество новейшего отечественного самолета. Он отметил, что принципиально новый двигатель, который установят на МиГ-41, сделает истребитель самым быстрым в мире. Кроме того, он сможет подниматься на высоту до 30 километров. То есть, фактически вылетать в ближний космос.

Напомним, что ранее представители «Ростеха» сообщали, что в 2021 году стартует процесс производства самолета МиГ-41. Они также отметили, что за основу для него принять решение взять предыдущую модель МиГ-31.

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