читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Процесс разработки новейшего истребителя-перехватчика МиГ-41, принадлежащего уже к следующему поколению самолетов, стартовал. Сообщается, что в настоящий момент он находится на этапе опытно-конструкторских работ.

Впервые упоминания о новом МиГ появились еще в 2018 году. После двухлетнего затишья конструкторы сообщили, что за основу для истребителя-перехватчика возьмут МиГ-31. При этом новая модель будет в несколько раз превосходить его как по техническим, так и по боевым характеристикам.

Пока известно, что МиГ-41 сможет разгоняться до 4-4,5 чисел Маха и поражать цели, находящиеся в радиусе до полутора тысяч километров. Специально для него разработают ракеты, способные уничтожать баллистическое оружие, самолеты потенциального противника, а также спутники и иные объекты в ближнем космосе. Помимо этого, сейчас создается инновационная технология, которая сделает МиГ незаметным для радаров.

Вам может понравиться

МВД изучит видео с применением силы к женщине на незаконной акции в Петербурге

Правоохранительные органы намерены провести проверку по поводу видео инцидента с сотрудником ОМОН…

Мясников рассказал о вреде “войны вакцин” и побочных эффектах вакцинации

«Война вакцин», которая сейчас разворачивается во всем мире, критика одних препаратов и…

Хуситы нанесли удар баллистическими ракетами по столице Саудовской Аравии

В сети появилось видео удара баллистическими ракетами, который хуситы нанесли по Эр-Рияду…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – пасмурно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – пасмурно, до -2 °C | Королев: погода, 24 января – небольшая облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 24 января – ясно, до 4 °C |