Процесс разработки новейшего истребителя-перехватчика МиГ-41, принадлежащего уже к следующему поколению самолетов, стартовал. Сообщается, что в настоящий момент он находится на этапе опытно-конструкторских работ.

Впервые упоминания о новом МиГ появились еще в 2018 году. После двухлетнего затишья конструкторы сообщили, что за основу для истребителя-перехватчика возьмут МиГ-31. При этом новая модель будет в несколько раз превосходить его как по техническим, так и по боевым характеристикам.

Пока известно, что МиГ-41 сможет разгоняться до 4-4,5 чисел Маха и поражать цели, находящиеся в радиусе до полутора тысяч километров. Специально для него разработают ракеты, способные уничтожать баллистическое оружие, самолеты потенциального противника, а также спутники и иные объекты в ближнем космосе. Помимо этого, сейчас создается инновационная технология, которая сделает МиГ незаметным для радаров.