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Молодая вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская едва не расплакалась во время церемонии прощания.

Как сообщается, церемония состоялась в столичном Доме кино. Белоцерковская произнесла трогательную речь, в ходе которой назвала своего покойного супруга гениальнейшим человеком. Она отметила, что все его любят, и она в том числе, и Грачевский навсегда останется в их сердцах и сердцах всех неравнодушных. Также Екатерина заявила, что это не конец, и они обязательно встретятся вместе.

Было замечено, что у Екатерины было заплаканное лицо, и она с трудом сдерживалась от того, чтобы не расплакаться. Затем она ушла со сцены, а вместе с ней и её друзья.

На церемонию прощания, как отмечается, пришли десятки людей, как друзья и коллеги, так и поклонники его творчества.

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  • Анна
  • 15.01.2021
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