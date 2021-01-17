Молодая вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская едва не расплакалась во время церемонии прощания.

Как сообщается, церемония состоялась в столичном Доме кино. Белоцерковская произнесла трогательную речь, в ходе которой назвала своего покойного супруга гениальнейшим человеком. Она отметила, что все его любят, и она в том числе, и Грачевский навсегда останется в их сердцах и сердцах всех неравнодушных. Также Екатерина заявила, что это не конец, и они обязательно встретятся вместе.

Было замечено, что у Екатерины было заплаканное лицо, и она с трудом сдерживалась от того, чтобы не расплакаться. Затем она ушла со сцены, а вместе с ней и её друзья.

На церемонию прощания, как отмечается, пришли десятки людей, как друзья и коллеги, так и поклонники его творчества.