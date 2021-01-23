Заявление главы непризнанной ДНР о новом референдуме о самоопределении – это признак того, что Кремль изменил свою позицию по Донбассу, уверен бывший министр обороны самопровозглашенной республики Игорь Стрелков.

Ранее Денис Пушилин пояснил, что референдум необходим для того, чтобы показать мировому сообществу волю народа, проживающего в Донбассе. По его мнению, другие страны должны понять, что Украина освещает события в ДНР слишком однобоко, а ее монополия на интерпретацию происходящего по собственному желанию является нонсенсом.

Стрелков прокомментировал это высказывание и отметил, что оно может быть сигналом к тому, что Кремль пересмотрел свое мнение о Донбассе. Вполне вероятно, что российские власти поняли, что необходимо что-то делать с Киевом. То, что нужно было сделать еще шесть лет назад.

Также Стрелков выразил мнение, что заявление Пушилина – его личная инициатива, ставящая целью заработать дополнительные очки у народа. По словам экс-министра, в этом случае глава ДНР зря старается, так как всем известно, что сам он абсолютно ничего не решает.