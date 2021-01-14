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В Ленобласти 16-летняя беременная девушка перед родами заявила, что отец её ребёнка является насильником.

Как сообщается, девушка озвучила своё обвинение 13 января в Выборгском роддоме. Сразу после этого правоохранительные органы отправились на поиски преступника. В ходе расследования инцидента был задержан 20-летний местный житель.

Согласно словам матери девушки, в мае прошлого года мужчина вступил со школьницей в половую связь, и даже пообещал ей жениться после того, как она забеременела. Однако затем мужчина передумал, и обиженная девушка обвинила его в изнасиловании.

В настоящее время в отношении молодого человека решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так как он вступил в половую связь с несовершеннолетней.

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