Цена на газ на Украине была бы почти в 3 раза меньшей, чем сейчас, если бы Киев покупал его у России напрямую, а не получал «через какие-то прокладки», заявил глава молодежного крыла партии ОПЗЖ Артем Марчевский. По его словам ситуация с ценами на газ является «аферой века».

Политик пояснил, что сейчас население платит за газ примерно 9,8 гривны. Между тем, в 2019 году главе партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку удалось договориться о поставках голубого топлива напрямую из РФ с 25-процентной скидкой. Если бы эту договоренность поддержало руководство страны, то сейчас цена составила бы около 3,8 гривны.

Нынешнее ценообразование является настоящей аферой, так как газ из России идет через украинскую ГТС в Словакию, потом по реверсу возвращается обратно на Украину и лишь потом распределяется между потребителями. В результате за него приходится платить около 10 гривен.

С февраля цена на газ на Украине будет регулироваться государством до окончания пандемии коронавируса. Известно, что она составит не более 6,99 грн.