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В официальном Твиттер-аккаунте картины «Неизведанное: Удача Дрейка» появились новые фотографии со съемок. В подписи к ним создатели фильма написали, что это презент подписчикам к Новому году, а также пообещали новое приключение.

Картина Uncharted – это предыстория к первой части, в которой показано становление главного персонажа Натана Дрейка в качестве искателя приключений. В фильме присутствует его наставник Салли, помогающий герою обнаружить и раскрыть свой талант.

Роли главных героев исполняют Том Холланд (Натан) и Марк Уолберг (Салли). Кроме того, в фильме появятся София Тейлор Али и Антонио Бандерас. Снимает предысторию режиссер прославившегося фильма «Веном» Рубен Флейшер.

В настоящий момент сюжет картины полностью не раскрывается, но известно, что премьера Uncharted намечена на середину июля текущего года.

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