В Тверской области 8 января скончался заслуженный врач РФ Евгений Корниевский. Как отмечается, ему было 79 лет. Причина смерти не указывается.

После окончания Ленинградского мединститута в 1966 году врач был отправлен на работу в Калининскую область. С 1978 года Корниевский являлся главврачом Вышневолоцкой ЦРБ. Депутатом он избирался три раза. Первый раз он был избран в 1994 году, затем спустя четыре года, и ещё раз в 2001 году.

Также указывается, что медик за свою работу был неоднократно награждён различными почётными наградами и грамотами. Корниевский также являлся депутатом областного парламента и председателем постоянного комитета по бюджету и налогам.

В связи со смертью Корниевского губернатор региона Игоря Руденя выразил свои соболезнования родным и близким врача.