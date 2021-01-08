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В Тверской области 8 января скончался заслуженный врач РФ Евгений Корниевский. Как отмечается, ему было 79 лет. Причина смерти не указывается.

После окончания Ленинградского мединститута в 1966 году врач был отправлен на работу в Калининскую область. С 1978 года Корниевский являлся главврачом Вышневолоцкой ЦРБ. Депутатом он избирался три раза. Первый раз он был избран в 1994 году, затем спустя четыре года, и ещё раз в 2001 году.

Также указывается, что медик за свою работу был неоднократно награждён различными почётными наградами и грамотами. Корниевский также являлся депутатом областного парламента и председателем постоянного комитета по бюджету и налогам.

В связи со смертью Корниевского губернатор региона Игоря Руденя выразил свои соболезнования родным и близким врача.

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