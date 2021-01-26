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Турецкая компания BMC впервые представила публике прототип нового базового танка, который представляет собой гибрид корпуса турецкой модернизации немецкого танка Leopard 2NG и башни турецкого танка «Алтай».

Танк был представлен в рамках демонстрации широкого спектра боевых машин, предлагаемых турецкой оружейной промышленностью группе правительственных и военных высокопоставленных лиц. Сама презентация была подготовлена во время посещения помещений BMC министра национальной обороны Хулуси Акара, а также заместителя министра национальной обороны Мухсини Дере, начальника Генерального штаба турецкой армии генерала Ясара Гелерема и командующего сухопутными войсками Турции генерала Амита Дюндары. Устройство представляет собой гибридную и полнофункциональную комбинацию элементов Leopard 2NG и Altaya.

Leopard 2NG — турецкий модернизируемый вариант немецкого танка Leopard 2A4, разработанный турецким концерном ASELSAN для сухопутных войск. В модели усилено баллистическое сопротивление корпуса путем установки дополнительных бронемодулей спереди и по бокам корпуса и экранов брони в задней части. Кроме того, значительно укреплена нижняя часть корпуса, что снижает урон от мин. Комфорт водителя был улучшен за счет установки нового прибора наблюдения и системы кондиционирования воздуха.

“Алтай” – танк, разработанный несколькими компаниями турецкой оружейной промышленности при поддержке южнокорейского партнера на базе южнокорейского базового танка К2 “Черная пантера”. С точки зрения своей базовой конструкции, башня этого танка была значительно переработана с использованием многочисленных компонентов, производимых турецкой оружейной промышленностью. К ним относятся командно-коммуникационные системы ASELSAN, управление огнем, навигация и самоуправляемое движение (IFF), а также лазерная система предупреждения или активная система защиты транспортных средств akkor (ASOP), родная дополнительная броня в виде экранов барной брони в задней части башни от ROKETSAN и 55-калиберная гладкокалиберная пушка, изготовленная по лицензии MKEK.

Однако начало производства «алтайских серий» столкнулось со значительными проблемами из-за эмбарго Германии на поставки двигателей MTU и трансмиссий RENK из-за участия Турции в сирийском конфликте.

В настоящее время планируется начать серийное производство этого танка до конца 2021 года. Турецкая армия заказала 250 моделей на общую сумму $3,5 млрд по контракту от ноября 2018 года, при этом целевой спрос оценивается почти в 1000 единиц, которые в конечном итоге будут приобретены четырьмя траншами.

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