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Боевики ЦАР внезапно напали на правительственные войска и захватили доставленный из России военный грузовик, сообщает портал Avia.Pro. Авторы публикации отмечают, что машина была передана властям республики всего месяц назад.

«Жертвой» представителей незаконных вооруженных формирования стал автомобиль Урал-4320. В Сети появилось его фото уже после захвата. Предполагается, что в ходе короткой стычки правительственные войска ретировались с места событий и бросили машину, так как проигрывали противнику в численности.

Эксперты заявляют, что ЦАР – это единственная страна, правительственные войска которой ухитряются регулярно терять технику, переброшенную из России. Так, похожая ситуация совсем недавно возникла с БРДМ, который боевики также захватили в ходе короткого вооруженного столкновения.

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