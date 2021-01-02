В Канадском городе Торонто появился еще один металлический монолит, над загадкой которого сейчас бьется весь цивилизованный мир. Он практически ничем не отличается от обелисков, которые ранее возникали в Румынии, Германии, Великобритании и других странах мира.

Высота стального столба составляет около 3,5 метров. Если ранее монолиты внезапно возникали в безлюдных местах, то на этот раз все было иначе. Обелиск появился на одном из пляжей на озере Онтарио и тут же стал излюбленным местом для фотосессий.

Власти Торонто уже заявили, что не устанавливали никаких обелисков на пляже, а также не знают, кто мог привезти туда достаточно тяжелый металлический предмет. Монолит заинтересовал вандалов, которые покуражились над ним, используя красную краску. Пока загадка подобных обелисков в разных уголках мира продолжает оставаться неразгаданной.