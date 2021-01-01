История с загадочными монолитами, которые появляются и исчезают, продолжилась в окрестностях британского города Солсбери. Обелиск с зеркальной поверхностью, высота которого составляет около двух с половиной метров, возник из ниоткуда. На нем имеется надпись – поздравление с Новым годом.

Напомним, что это далеко не первый монолит, который появляется ни с того, ни с сего. Все началось с американского штата Юта, где обелиск некоторое время привлекал внимание туристов, а затем исчез. И самым загадочным образом возник уже на территории Румынии.

После этого таинственный камень переместился в Калифорнию, побывал в Боливии и Испании, а теперь добрался и до Британии. Главная странность кроется в том, что обелиски каждый раз имеют другую форму и иные надписи. Что наталкивает на мысль, что это все же разные монолиты. Никто не знает, кто их устанавливает и кто демонтирует, но ученые продолжают биться над разрешением этой загадки.