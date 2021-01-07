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Школы Свердловской области после окончания новогодних каникул вернутся к штатному режиму работы, сообщает глава региона Евгений Куйвашев. Школьники смогут снова учиться очно, так как властям удалость стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией.

По словам губернатора, здравоохранительная система региона сейчас работает без сбоев и отказов – в стационарах в настоящий момент достаточное количество мест для пациентов с Covid-19, а также медленно снижается статистика по новым случаям инфицирования.

Куйвашев заявил, что учащиеся средних учебных заведений пока продолжат учиться дистанционно, а вот школьники 1-11 классов смогут уже после каникул снова сесть за парты.

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