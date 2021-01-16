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Аналитик из США Самуэль Бендетт прокомментировал испытания российского БПЛА «Охотник», в ходе которых аппарат нанёс бомбовый удар по находящейся на земле мишени.

В настоящее время «Охотник» является ведомым российского истребителя пятого поколения Су-57. Как отметил Бендетт, в будущем БПЛА должен получить систему искусственного интеллекта, что значительно увеличит его автономность. Согласно его заявлению, «Охотник» должен иметь возможность осуществлять автономное поражение как стационарных, так и мобильных наземных целей.

Кроме того, Бендетт отметил, что за этой разработкой пристально следит Министерство обороны России. Он предположил, что поэтому разработка будет закончена в срок и даже с опережением графика.

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