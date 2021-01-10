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В случае нападения на Россию НАТО потеряет Прибалтику, через которую войска РФ начнут быстрое контрнаступление, заявляет военный аналитик из США Себастьен Роблин. Он обращает внимание читателей на так называемый Сувалкский коридор, который располагается между Польшей и Литвой и является единственной дорогой, по которой Североатлантический альянс может перебросить силы из Западной Европы в Прибалтийские государства.

Сама же Прибалтика уже сейчас фактически находится в окружении. По той простой причине, что с востока находится верный союзник России Беларусь, а с запада – уже сама РФ. В Калининградской области располагается крупная группировка войск, в распоряжении которой имеются баллистические ракеты, ЗРК, тяжелая артиллерия и другое современное вооружение.

Все это позволит России быстро прорваться в Прибалтику и закрепиться там, усилившись танковыми дивизиями и подразделениями Сухопутных войск. Группировка НАТО, которая базируется в Прибалтике, будет сметена в считанные часы, а потом Россия стремительно двинется на Запад.

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  • Анна
  • 08.01.2021
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