16-летнему жителю Сочи грозит тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней. Заявление в правоохранительные органы подала мать девочки, которая стала жертвой любвеобильного подростка.

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета рассказала, что семиклассница пришла в гости к парню, который практически сразу начал проявлять к ней нежелательные знаки внимания. Девочка пыталась сопротивляться, но подросток оказался сильнее. По возвращении домой жертва рассказала все своей матери, которая сразу же отправилась в полицию.

В настоящий момент проводится доследственная проверка указанных в заявлении фактов. Если они подтвердятся, в отношении подростка будет возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Правоохранители подчеркивают, что обе семьи благополучны и ранее не имели никаких проблем с законом.