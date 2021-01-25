читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

16-летнему жителю Сочи грозит тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней. Заявление в правоохранительные органы подала мать девочки, которая стала жертвой любвеобильного подростка.

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета рассказала, что семиклассница пришла в гости к парню, который практически сразу начал проявлять к ней нежелательные знаки внимания. Девочка пыталась сопротивляться, но подросток оказался сильнее. По возвращении домой жертва рассказала все своей матери, которая сразу же отправилась в полицию.

В настоящий момент проводится доследственная проверка указанных в заявлении фактов. Если они подтвердятся, в отношении подростка будет возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Правоохранители подчеркивают, что обе семьи благополучны и ранее не имели никаких проблем с законом.

Вам может понравиться

МВД изучит видео с применением силы к женщине на незаконной акции в Петербурге

Правоохранительные органы намерены провести проверку по поводу видео инцидента с сотрудником ОМОН…

Дастин Порье победил Конора Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде

В главном поединке турнира UFC-257 в Абу-Даби Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину…

В конце января в состав Черноморского флота войдет корабль “Грайворон” с ракетами “Калибр”

30 января на малом ракетном корабле «Грайворон» поднимут Андреевский флаг, означающий его…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 января – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 25 января – переменная облачность, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 января – переменная облачность, до -14 °C | Королев: погода, 25 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 25 января – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 25 января – переменная облачность, до 7 °C |