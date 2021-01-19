Генпрокуратура РФ намерена взыскать с депутата Госдумы Андрея Голушко 2,2 миллиарда рублей. Такое требование выдвинуто неслучайно – все дело в том, что ведомству стало известно о многолетних махинациях народного избранника.

Сообщается, что Голушко, уже будучи депутатом, задекларировал «всего» около 300 миллионов рублей дохода за 8 лет. При этом он был владельцем крупных долей в компаниях «Сибагрохолдинг» (70 процентов), « БауИнвестРус» (99 процентов) и ООО «Акция» (60 процентов.

Супруга депутатов задекларировала доход в 32 миллиона рублей, однако как выяснилось, и муж, и жена весьма умело скрывали деньги от налогов. Так, на счета парламентария в трех банках было внесено около миллиарда рублей, причем 360 тысяч из них – наличными. 153 миллиона были зачислены на счет супруги. Также она получила наличными два миллиона долларов и 1,6 млн евро.

Все эти средства были потрачены на приобретение недвижимости за пределами России. У супруги депутата обнаружили в собственности сразу две квартиры на французском Лазурном берегу. У него самого – вертолет R-66 и бизнес-джет Hawker 850XP.

Прокуратура заявляет, что Голушко тесно сотрудничал с целым рядом омских компаний и за взятки помогал им поднимать бизнес. При этом он активно вел предпринимательскую деятельность и скрывал доходы от нее. Именно это подвигло ведомство выдвинуть требование в уплате 2,2 миллиардов рублей полученных незаконным путем.

Сам парламентарий заявляет, что прокуратура все неправильно поняла и подсчитала зачисляемые на счета доходы с серьезными ошибками. Супруга, к примеру, несколько раз вносила на счет одну и ту же сумму, которую затем снимала, а следователи просто зачли ее трижды, что и привело к столь крупному результату. Кроме того, квартиры оформлены не на нее, а на однофамилицу.