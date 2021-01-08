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Водитель по имени Илья опубликовал в Сети видеозапись со странным происшествием, с которым столкнулся сам на трассе А-121. Он рассказал о том, что ехал на Приозерск, когда его автомобиль вдруг заблокировали сразу два «Мерседеса» черного цвета.

Молодой человек сообщает, что во время движения соблюдал правила и никого не подрезал. Однако было видно, что людей в иномарках интересует именно он. После краткосрочной гонки «Мерседесы» все же вынудили Илью остановиться. Их одно машины выскочил мужчина в вязаной шапочке, которого водитель назвал неадекватом. По словам водителя, он пытался вытащить его из машины, сопровождая свои действия нецензурными высказываниями. Причем причины, по которым было совершено нападение, никто не озвучивал.

Затем из «Мерседеса» вышло еще двое мужчин, но когда Илья начал сдавать назад, они внезапно вернулись обратно, прихватив с собой и «неадеквата». Потом одни из вновь прибывших сфотографировал автомобиль молодого человека и обе иномарки уехали. Илья написал, что намерен написать заявление в милицию, однако сам он считает, что правоохранители вряд ли будут искать странных людей из «Мерседесов».

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