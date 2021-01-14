Инсайдеры поделились в Сети описанием сериала от Amazon по «Властелину колец».

Согласно опубликованной информации, в центре сюжета будут события, происходящие во Второй эпохе Средиземья, когда до истории, которая была описана в «Хоббите» и «Властелине колец», останется ещё несколько тысяч лет. Появятся как уже известные герои, так и новые. Также будет показано время расцвета и падения королевств. Начало сериала будет происходить в более-менее спокойное время, однако затем героям сериала придётся противостоять возрождению зла.

Бюджет сериал, как указывается, будет составлять более одного миллиарда долларов. Первый сезон должен выйти уже в 2021 году, всего же планируется не менее пяти сезонов, каждый из которых будет состоять из 8-10 эпизодов.