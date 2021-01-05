В Саратове организована проверка после того, как в одну из местных больниц доставили шестерых человек, которые имели признаки отравления угарным газом.

Инцидент произошёл 5 января в квартире дома, расположенного по 5-му Динамовскому проезду. Как сообщается, на кухне дома работала газовая колонка. В это время женщины, находящиеся в квартире, купали детей, и вскоре почувствовали недомогание.

В итоге одна из женщин вызвала на место инцидента врачей. В медучреждение были отправлены двое взрослых и четверо детей в возрасте от 10-ти месяцев до 13-ти лет, всем им оказали требуемую помощь. В настоящее время все пострадавшие в полном порядке.

Специалисты проводят осмотр места происшествия.