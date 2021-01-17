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В Санкт-Петербурге арестовали водителя такси, который смотрел порно при своих пассажирах.

Как сообщается, несколько дней назад одна из пассажирок пожаловалась на таксиста, который в её присутствии смотрел порно, а позже остановился для мастурбации. Кроме того, он разговаривал с ней о сексе.

Таксист признал, что говорил на эту тему, а также то, что смотрел порно. По его словам, он отключил у ролика звук, и отправился на выполнение заказа. Также он подтвердил остановку автомобиля, но сделано это было не для мастурбации, а из-за возникшей проблемы у машины.

В итоге водителя такси признали виновным в мелком хулиганстве и привлекли к административному аресту сроком на пять суток. Также отмечается, что компания «Ситимобил» заблокировала весь таксопарк, где работал водитель.

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