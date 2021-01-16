В Самарской области произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовика.

Инцидент произошёл 15 января на трассе Тольятти – Ульяновск возле села Узюково. Согласно предварительной информации, водителя грузовика с прицепом занесло на дороге, в результате чего он выехал на встречную полосу. По ней в это время двигался микроавтобус, в котором находилось девять человек.

После столкновения автобус, продолжив движение, съехал в кювет. В результате инцидента погиб один пассажир микроавтобуса, семь человек, в том числе ребёнок, были госпитализированы. Правоохранительные органы ведут расследование причин и обстоятельств происшествия. На трассе был организован объездной маршрут.