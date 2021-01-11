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В Рязани мужчина, находящийся в колонии, обманом заполучил 30 миллионов рублей.

Как указывается, для своих махинаций заключённый использовал мобильный телефон. Каким именно образом мужчина осуществлял мошенничество и выманивал деньги, не уточняется. Также указывается, что в местах лишения свободы заключенные используют мобильный телефон для самых разных незаконных действий.

К примеру, в Вологодской области осуждённые неоднократно выкладывали в Сеть видеозаписи, на которых была обнаружена пропаганда тюремной субкультуры. Указывается также, что в 2019 году у осуждённых было изъято около 54,7 тысяч телефонов, а за первые шесть месяцев 2020 года – около 22 тысяч. В основном телефоны изымаются ещё при попытке их доставки заключенным, однако около 35% забирают уже у самых осуждённых.

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