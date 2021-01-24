Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Протодиакон Андрей Кураев, которого лишили сана за оскорбления протоиерея Александра Агейкина, может быть отлучен от церкви. Такое заявление сделал митрополит Иларион, возглавляющий Синодальный отдел внешних связей.

Он отметил, что высказывания священника о «расколе», который якобы планирует РПЦ – это клевета, которой Кураев только отталкивает людей и от церкви, и от бога. Поэтому если он продолжит такие деяния, то отлучение станет лишь вопросом времени.

Также митрополит заметил, что у священника было время поразмыслить над своим поведением, но он даже не явился на суд.

Сам Кураев заявляет, что не понимает, в чем провинился перед церковью, поэтому не собирается и в будущем посещать судебные заседания.

Вам может понравиться

Юрий Котенок: Предупреждение Путина сдерживает “волчьи аппетиты” Киева

Киев давно мечтает разгромить непокорный Донбасс и имеет для этого все шансы,…

Зрители высмеяли американца Майкла Бома за высказывание о крещенском купании Путина

Заявление политолога из США Майкла Бома о том, что российский президент Владимир…

Латвия помогла ВС Украины устаревшими внедорожниками середины XX столетия

Украинские ВС получили от Латвии военную помощь – внедорожники Land Rover Defender,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – пасмурно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – пасмурно, до -2 °C | Королев: погода, 24 января – небольшая облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 24 января – ясно, до 4 °C |