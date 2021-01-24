Протодиакон Андрей Кураев, которого лишили сана за оскорбления протоиерея Александра Агейкина, может быть отлучен от церкви. Такое заявление сделал митрополит Иларион, возглавляющий Синодальный отдел внешних связей.

Он отметил, что высказывания священника о «расколе», который якобы планирует РПЦ – это клевета, которой Кураев только отталкивает людей и от церкви, и от бога. Поэтому если он продолжит такие деяния, то отлучение станет лишь вопросом времени.

Также митрополит заметил, что у священника было время поразмыслить над своим поведением, но он даже не явился на суд.

Сам Кураев заявляет, что не понимает, в чем провинился перед церковью, поэтому не собирается и в будущем посещать судебные заседания.