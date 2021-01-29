В Ростовской области три человека получили травмы в столкновении автобуса и фуры. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошёл 28 января примерно в 18:30 на трассе Азов – Староминская. Как сообщается, водитель автобуса ПАЗ допустил столкновение с грузовиком Renault Magnum, который находился на проезжей части. Остановка фуры произошла, как уточняется, из-за неисправности. Водитель фуры находился рядом со своим грузовиком.

В итоге в ДТП три человека, которые находились в автобусе – два пассажира и водитель, были травмированы. Степень полученных ими травм не уточняется. Всего в автобусе было 11 человек.

По факту инцидента проводится проверка, ведётся выяснение всех обстоятельств произошедшего.