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Портал госзакупок представил информацию о скорых испытаниях в России новейшего 152-миллиметрового снаряда для гаубиц. Сообщается, что осколочно-фугасный боеприпас проверят на самоходных и буксируемых артиллерийских установках «Мста-Б», «Мста-С», Д-20 и «Акация».

Известно, что управляемые снаряды оснащены спутниковой и инерциальной навигационными системами, а также головками самонаведения, представленными сразу в нескольких вариантах исполнения. Их разработка выполняется в ходе реализации программы, предполагающей создание целой серии высокоточных боеприпасов, обладающих увеличенной дальностью поражения целей.

Предполагается, что новые снаряды будут использованы на гаубицах «Коалиция-СВ», которые в настоящий момент проходят испытания. Сразу после завершения тестов их передадут в Южный военный округ. Эти гаубицы специально созданы для нанесения ударов высокоточными управляемыми боеприпасами и поражают цели на расстоянии до 70 километров. Эксперты уже сообщили, что «Коалиция-СВ» по большинству параметров превосходят все существующие в мире аналоги .

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