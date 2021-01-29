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В России был проведён опрос среди работающих жителей страны.

Как указывается, в опросе участвовало 500 менеджеров и около 1600 экономически активных россиян. Так, число работодателей, которые предпочитают, чтобы их работники были трудоголиками, уменьшилось на 5 п.п. В настоящее время 32% менеджеров по персоналу отдают предпочтение трудоголикам.

При этом 68% участников опроса уверены, что являются трудоголиками. Из них не сомневаются в этом 19%. О том, что являются трудоголиками, заявили 72% женщин и 63% мужчин. 74% участников опроса в возрасте до 24 лет также называют себя трудоголиками.

32% опрошенных заявили, что не могли бы назвать себя трудоголиками, из них 6% в этом полностью уверены. Также указывается, что 36% опрошенных считают трудоголизм болезнью.

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