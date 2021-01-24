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Михаил Ведерников, глава Псковской области, опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» информацию о том, что в регионе за прошедшие 24 часа зафиксировали еще 92 случая заражения COVID-19.

Согласно его словам, всего с момента начала пандемии на территории Псковской области было зарегистрировано чуть больше 28,5 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. При этом выздороветь и покинуть медучреждения смогли 16,3 тысячи пациентов. За минувшие сутки вылечились 192 местных жителя.

От нового заболевания в регионе скончались 120 человек. Ведерников добавил, что в последний раз меньше 100 новых зараженных было выявлено в начале ноября прошлого года. Ежедневно в регионе делают несколько сотен тестов на коронавирусную инфекцию.

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