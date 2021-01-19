В Польше прокомментировали недавнее заявление командующего войсками ПВО Белоруссии генерал-майора Игоря Голуб о том, что вооружённые силы страны переходят на ЗРК С-400.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства страны. Указывается, что сейчас ведётся подготовка к оформлению соглашения на поставку С-400. Кроме того, отмечается, что в этом году в Белоруссию также доставят истребители Су-30СМ и ударные вертолёты Ми-35.

Польское издание wPolityce весьма резко отреагировало на заявление белорусского генерал-майора. Как указывают авторы статьи, этот шаг Белоруссии несёт угрозу не только Варшаве, но также и Стокгольму и Вильнюсу. Отмечается, что то, что в Белоруссии будут размещены российские ракетные комплексы, может спровоцировать начало войны.

Ранее американское издание The National Interest писало, что НАТО не в силах защитить Прибалтику от России.