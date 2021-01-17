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Войска НАТО, расположенные сейчас в Прибалтике, не сумеют защитить регион в случае «агрессии» со стороны России, заявляет американское издание The National Interest. Сами же прибалтийские страны без вмешательства Североатлантического альянса не сумеют оказать РФ достойное сопротивление.

Эстония, Латвия и Литва в последнее время говорят только о том, что Россия усиливает свою военную мощь и вынуждают НАТО перебрасывать силы к северо-западным рубежам РФ. Однако даже при такой поддержке прибалтийские страны не сумеют сдержать «российскую агрессию».

Западные эксперты отмечают, что уже сейчас у западных границ России размещено 27 эскадрилий боевой авиации. Если потребуется, РФ способна существенно увеличить количество истребителей и бомбардировщиков в минимальные сроки. Именно поэтому Латвии, Эстонии и Литве необходимо закупать новые комплексы ПВО, но у них банально нет денег, чтобы сделать это и обеспечить безопасность своих рубежей.

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