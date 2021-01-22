Подмосковные семьи, в которых появляется первенец, теперь будут каждый месяц получать на него 13 317 рублей, сообщила глава Минсоцразвития региона Ирина Фаевская. По ее словам, это почти на 700 рублей больше, чем в прошлом году.

Фаевская заявила, что в настоящий момент получателями этой выплаты являются 30 тысяч семей. Она подчеркнула, что средства выплачиваются семьям, в которых первый малыш появился после 1 января 2018 года. Одно из главных условий получения помощи – доход на каждого из членов семьи не более 29 882 рублей.

Выплаты назначаются по заявлению, которое семья должна подать в любой из многофункциональных центров. Увеличенную помощь от государства получат только те граждане, которые обратятся в МФЦ после 1 января. Семьи, которые оформили выплату ранее, претендовать на ее повышение не могут.