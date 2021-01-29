Подмосковные семьи, воспитывающие первого ребенка в возрасте до 3 лет, смогут рассчитывать на увеличение размера пособия от государства. Теперь его сумма составит 13 317 рублей вместо прошлогодних 12 688 руб.

Глава Минсоцразвития Подмосковья Ирина Фаевская пояснили, что данное пособие выплачивается только тем семьям, каждый из членов которых получает доход менее 29 094 рублей в месяц. Она подчеркнула, что для семьи из трех человек сумма ежемесячного дохода должна быть меньше 80 646 рублей.

По словам Фаевской, в Подмосковье проживает 30 тысяч семей, подпадающих под условия назначения выплаты.

Кроме того, министр рассказала об изменениях в условиях выплат на детей от 3 до 7 лет. Она отметила, что до 1 апреля получателям нужно обратиться в ПФР для их перерасчета. Если он произойдет, то пособия придут с учетом корректив на 1 января 2021 года.