В подмосковных школах и колледжах каникулы закончатся в привычные сроки – 11 и 13 января соответственно. При этом, согласно распоряжению губернатора Андрея Воробьева, ученики и студенты сразу выйдут на очное обучение.

Сообщается, что меры безопасности останутся обязательными для всех – в школах и колледжах, в кружках и секциях будут соблюдаться социальная дистанция и масочный режим, а помещения нужно будет проветривать и дезинфицировать. Кроме того, школьники и студенты будут проходить по утрам термометрический фильтр.

Пресс-служба главы региона также уточнила условия возвращения на дистанционное обучение. Если в классе будет выявлено 20 процентов учеников с коронавирусом, то он на 14 дней начнет учиться из дома. То же самое будет и со всей школой, если в ней окажется больше 30 процентов инфицированных.