На портале управления СКР по Пермскому краю появилось сообщение об убийстве новорожденного ребенка родной бабушкой. Преступление было совершено в Чернушке.

Согласно словам следователей, тело девочки было найдено 2 января в коробке, лежащей в мусорном баке. По предварительной информации, ребенок был рожден дома 37-летней женщиной. После этого ее мать убила внучку и выкинула труп в контейнер для отходов, пытаясь спрятать следы преступления.

Позднее правоохранители заявили, что 59-летняя злоумышленница была задержана. Следователи отмечают, что она призналась в содеянном преступлении. В скором времени ей предъявят обвинение. Была также назначена медицинская экспертиза для определения точной причины смерти девочки.