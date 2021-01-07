читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На портале управления СКР по Пермскому краю появилось сообщение об убийстве новорожденного ребенка родной бабушкой. Преступление было совершено в Чернушке.

Согласно словам следователей, тело девочки было найдено 2 января в коробке, лежащей в мусорном баке. По предварительной информации, ребенок был рожден дома 37-летней женщиной. После этого ее мать убила внучку и выкинула труп в контейнер для отходов, пытаясь спрятать следы преступления.

Позднее правоохранители заявили, что 59-летняя злоумышленница была задержана. Следователи отмечают, что она призналась в содеянном преступлении. В скором времени ей предъявят обвинение. Была также назначена медицинская экспертиза для определения точной причины смерти девочки.

Вам может понравиться

В Сланцевском районе Ленобласти 2-летняя девочка умерла из-за упавшего телевизора

В городе Сланцы, что в Ленобласти, 2-летняя девочка погибла из-за упавшего на…

Издание Sina спрогнозировало ход конфликта между Россией и Японией

Попытка Японии отбить у России Курильские острова может закончиться тем, что она…

Жители Улан-Удэ возмущены подорожанием дров

В Улан-Удэ с ценами на дрова творится настоящий «беспредел», жалуются местные жители.…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 января – пасмурно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 7 января – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 января – небольшой снег, до -14 °C | Королев: погода, 7 января – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 7 января – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 7 января – переменная облачность, до 9 °C |