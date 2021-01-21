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В Электростали Московской области более десяти учеников отравились в школе.

Согласно предварительной информации, с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 учеников. Инцидент произошёл 19 января. Все школьники были осмотрены врачами на дому, в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное. Все пострадавшие являются учениками второго класса. Как указывается, предварительный диагноз – гастроэнтерит неясной этиологии. Медицинская помощь школьникам оказывается в полном объёме.

По факту инцидента организована проверка правоохранительными органами, будет дана правовая оценка действиям образовательного учреждения, а также организации, которая оказывает данной школе услуги питания.

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