В Электростали Московской области более десяти учеников отравились в школе.

Согласно предварительной информации, с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 учеников. Инцидент произошёл 19 января. Все школьники были осмотрены врачами на дому, в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное. Все пострадавшие являются учениками второго класса. Как указывается, предварительный диагноз – гастроэнтерит неясной этиологии. Медицинская помощь школьникам оказывается в полном объёме.

По факту инцидента организована проверка правоохранительными органами, будет дана правовая оценка действиям образовательного учреждения, а также организации, которая оказывает данной школе услуги питания.