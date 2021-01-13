В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области сообщили сегодня, 13 января, что за минувшие 24 часа от болезни в регионе умерли еще девять человек.

Отмечается, что от коронавирусной инфекции скончались семь мужчин, возраст которых варьировался от 55 лет до 91 года, и две женщины в возрасте 70 и 67 лет. Всего с момента начала пандемии в области от нового заболевания умерли чуть больше 1 тысячи пациентов. Прямо сейчас в реанимационном отделении находятся 149 больных, причем 31 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки в регионе было выявлено еще 140 зараженных. Всего врачи зафиксировали 29,7 тысячи случаев инфицирования COVID-19. При этом выздоровели и выписались из медучреждений 26,3 тысячи пациентов.