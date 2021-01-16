На портале Avito появилось объявление о продаже автографа российского лидера Владимира Путина за 900 000 рублей. Продавец находится в Новосибирске.

Согласно словам автора объявления, он способен подтвердить подлинность подписи с помощью сопроводительного письма, отправленного президентской администрацией. На опубликованном изображении можно увидеть, что подпись президента РФ поставлена на фотоснимке размером 10 на 15 сантиметров.

Владелец фото отмечает, что сейчас снимок демонстрируется публике в частном музее, но из-за возникновения финансовых трудностей учреждению пришлось выставить на продажу данный экспонат. Он добавил, что подпись была поставлена около 20 лет назад. Высокую стоимость лота он оправдывает тем, что Путин нечасто оставляет свой автограф.