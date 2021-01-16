Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На портале Avito появилось объявление о продаже автографа российского лидера Владимира Путина за 900 000 рублей. Продавец находится в Новосибирске.

Согласно словам автора объявления, он способен подтвердить подлинность подписи с помощью сопроводительного письма, отправленного президентской администрацией. На опубликованном изображении можно увидеть, что подпись президента РФ поставлена на фотоснимке размером 10 на 15 сантиметров.

Владелец фото отмечает, что сейчас снимок демонстрируется публике в частном музее, но из-за возникновения финансовых трудностей учреждению пришлось выставить на продажу данный экспонат. Он добавил, что подпись была поставлена около 20 лет назад. Высокую стоимость лота он оправдывает тем, что Путин нечасто оставляет свой автограф.

Вам может понравиться

США проведут в Арктике испытания ракеты, которая убила Касема Сулеймани

Американская высокоточная ракета AGM-179A JAGM вскоре пройдет испытания в условиях экстремально низких…

Подполковник и его жена умерли во время БДСМ-сессии в Подмосковье

В Подмосковье найдены тела подполковника и его супруги, которые, судя по обнаруженным…

Украина получила от США еще 20 бронеавтомобилей “Хамви и 84 лодки

Украина получила от Соединенных Штатов еще 20 бронированных автомобилей «Хамви» и более…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | город Мытищи: погода, 16 января – небольшой снег, до -16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 января – небольшой снег, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 января – пасмурно, до -14 °C | Королев: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -3 °C | Подольск: погода, 16 января – небольшой снег, до -15 °C | Армавир: погода, 16 января – небольшой снег, до -1 °C |