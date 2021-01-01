На улице Калинина в городе Новомосковске, что в Тульской области, вспыхнул пожар в одном из многоквартирных домов. Из-за возгорания, причины которого в настоящий момент неизвестны, погиб 61-летний местный житель.

На место происшествия по вызову жителей дома выехало сразу четыре пожарных расчета, а также автоколенчатый подъемник, предназначенный для проведения спасательных работ на большой высоте. Спасатели ликвидировали возгорание за 10 минут, однако пострадавшего мужчину спасти уже не удалось.

Комната в загоревшейся квартире осталась практически нетронутой, но сильно закоптилась по всему периметру. Кроме того, полностью выгорели мягкое кресло и расположенный рядом с ним диван. В настоящий момент эксперты устанавливают причины возникновения пожара.