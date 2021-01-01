Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На улице Калинина в городе Новомосковске, что в Тульской области, вспыхнул пожар в одном из многоквартирных домов. Из-за возгорания, причины которого в настоящий момент неизвестны, погиб 61-летний местный житель.

На место происшествия по вызову жителей дома выехало сразу четыре пожарных расчета, а также автоколенчатый подъемник, предназначенный для проведения спасательных работ на большой высоте. Спасатели ликвидировали возгорание за 10 минут, однако пострадавшего мужчину спасти уже не удалось.

Комната в загоревшейся квартире осталась практически нетронутой, но сильно закоптилась по всему периметру. Кроме того, полностью выгорели мягкое кресло и расположенный рядом с ним диван. В настоящий момент эксперты устанавливают причины возникновения пожара.

Вам может понравиться

Порошенко заявил, что санкционировал операцию против россиян в Беларуси еще в 2018 году

Спецоперация Украины, которую сорвали белорусские спецслужбы, задержавшие в Минске 33 российских граждан,…

Хомчак: ВСУ не должны сидеть в окопах, но другого выхода нет

Руслан Хомчак занимающий пост главнокомандующего ВСУ, уверен, что украинская армия должна продвигаться…

Китай намерен укреплять военное партнерство с РФ для противодействия США

Совместное патрулирование, в котором приняли участие российские и китайские бомбардировщики, в будущем…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 января – пасмурно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 1 января – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 января – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 января – небольшой снег, до -10 °C | Королев: погода, 1 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 1 января – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 1 января – переменная облачность, до 10 °C |